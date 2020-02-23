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أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:32 ص
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شيكابالا
شيكابالا
محمد جمال
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قام محمود عبد الرازق شيكابالا بالرد على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم والتى أقرت إيقافه على خلفية ما حدث بينه وبين جماهير النادي الأهلي خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بتتويج الأبيض بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

ونشر شيكابالا عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى، صورة للفنان محيي إسماعيل ومكتوب عليها "ها إيه تاني". 

وجائت قرارات اللجنة كالأتي :

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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