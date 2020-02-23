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تكثيفات أمنية لضبط بطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:06 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
إيمان عبد العاطي
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يكثف رجال مباحث الجيزة، جهودهم لضبط السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وتظهر فيه سيدة مسنة تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام.

كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الخادمة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.

وظهرت السيدة المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".
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الكلمات المفتاحية

مش هدخل حد الحمام فيديو السيدة المسنة

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