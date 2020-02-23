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عبد الله السعيد: بيراميدز قادر على الفوز بالدوري بشرط .!
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:27 ص
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علي نبوي
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يرى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري في أي موسم.
وأضاف في تصريحات
تلفزيونية :"بيراميدز قادر على التتويج بالدوري، الفكرة كلها تمكن عند اللاعبين
من خلال طموحها وأهدافها".
وأضاف :"لدي
قناعات بأن نادي بيراميدز قادر على التتويج بالدوري من خلال الإمكانيات التي يمتلكها
النادي".
وتابع :"لكن
ذلك يكون من خلال الطموحات والأهداف التي تكون بداخل اللاعبين هل يرغب في ذلك أم جاء
لكي يلعب وخلاص".
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