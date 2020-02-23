عبد الله السعيد: بيراميدز قادر على الفوز بالدوري بشرط .!

يرى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري في أي موسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بيراميدز قادر على التتويج بالدوري، الفكرة كلها تمكن عند اللاعبين من خلال طموحها وأهدافها".

وأضاف :"لدي قناعات بأن نادي بيراميدز قادر على التتويج بالدوري من خلال الإمكانيات التي يمتلكها النادي".

وتابع :"لكن ذلك يكون من خلال الطموحات والأهداف التي تكون بداخل اللاعبين هل يرغب في ذلك أم جاء لكي يلعب وخلاص".



