Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الله السعيد: بيراميدز قادر على الفوز بالدوري بشرط .!

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:27 ص
Advertisements
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علي نبوي
Advertisements

يرى عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بأن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري في أي موسم.

 

 

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"بيراميدز قادر على التتويج بالدوري، الفكرة كلها تمكن عند اللاعبين من خلال طموحها وأهدافها".

 

وأضاف :"لدي قناعات بأن نادي بيراميدز قادر على التتويج بالدوري من خلال الإمكانيات التي يمتلكها النادي".

 

وتابع :"لكن ذلك يكون من خلال الطموحات والأهداف التي تكون بداخل اللاعبين هل يرغب في ذلك أم جاء لكي يلعب وخلاص".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف عبدالله السعيد مباراة عبدالله السعيد بيراميدز عبدالله السعيد عبد الله السعيد وبيراميدز عبد الله السعيد بيراميدز عبد الله السعيد صفقات الاهلى بيراميدز الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الاهلي الاهلى الأهلي اخبار الاهلى

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينتقد اتحاد الكرة بسبب عقوبة كهربا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد مشاركته أساسيًا مع الأهلي.. هل يعوض ناصر ماهر غياب "السعيد"؟

محمد عبد السلام: القيمة الحقيقية للدوري المصري مليار جنيه

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقة بيراميدز الجديدة

عاجل.. تركي آل الشيخ: أشجع الزمالك أمام بيراميدز

تركي آل الشيخ: سنفرض عقوبات على لاعبي بيراميدز في هذه الحالة

تركي آل الشيخ يعلن دعمه لصاحب محل بيع "قمصان" بيراميدز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status