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"مكنش في وعيه".. محمد رمضان يعلق لأول مرة على فيديو دفع باسم سمرة له في "فرح شعبي"

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
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علق الفنان محمد رمضان، على الفيديو المنتشر له مع الفنان باسم سمرة والذي ظهر خلاله الأخير وهو يدفعه بكتفه، قائلًا إنه كان في فرح أحد معارفه، في منطقة المنيب منذ فترة.

وأضاف رمضان خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد، أن باسم سمرة لم يكن يقصد ما حدث، مضيفًا: "ما كنش في وعيه".

وتداولت عدة صفحات عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لمحمد رمضان وهو في أحد الأفراح ومنسجم مع جمهوره من الأطفال، وظهر باسم سمره وهو يدفعه بالكنف الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

وقد قال باسم سمره في تصريحات صحفية أن ماحدث كان بسبب تدافع الناس في الفرح، وأن علاقته بمحمد رمضان جيده ولم يقصد الاعتداء عليه.


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