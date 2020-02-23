أول صورة لعمرو سعد وزوجته بعد تراجعهما عن قرار الانفصال











أكد رابي عمرو سعد، نجل الفنان عمرو سعد ان والده الفنان عمرو سعد ووالدته شيماء فوزي عادا لبعضهما من جديد، لافتًا إلى أن ما حدث بينهما كان فقط مجرد خلاف مر منذ فترة طويلة.وحرص عمرو سعد، على أن يفاجئ أولاده بعودة أمهم زوجته شيماء فوزي، التي كانت قد أعلنت طلاقها منذ عدة أشهر وكتبت على صفحتها أنها حصلت على الطلاق ومستقلة من الآن.وأقام سعد حفلًا صغيرًا لأهلهما وأصدقائهما أعلن فيه عن مفاجأة رد زوجته وأم أولاده، اواستئناف الحياة معها، وكانت من ضمن مفاجآت الصورة التي انتشرت للثنائي.