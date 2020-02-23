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ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:15 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضربة موجعة قبل مواجهة الفريق الملكي المقبلة أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الملكي لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأربعاء أمام السيتي بسبب الإصابة.

 

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن  هازارد سيخضع اليوم الفحوصات ولكن كل شيء يشير إلى غيابه مرة أخرى عن ريال مدريد.

 

وتابعت بأن هازارد لن يكون مع ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في نفس مكان الإصابة السابقة.

 

وكان هازارد قد اضطر لمغادرة مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الشوط الثاني متأثرًا بالإصابة ليحل فينيسيوس جونيور بديلًا له.

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