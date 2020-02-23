تعليق صادم لعمرو أديب على أحدث "السوبر المصري"



وتساءل أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يعرض على فضائية "أم بي سي مصر"، أمس السبت: "إذا كنا بنعمل ده بره ماذا نفعل في مصر؟ نقول للناس أيه عن الحركات التي حدثت في الملعب.. إحنا مش عرفين نعمل اللي الناس العادية بتعمله في العالم".



وتابع: "وأنا راجع من الإمارات في الطيارة كان معايا رمضان صبحي وشريف إكرامي.. عادي جدًا مصريين أخوات سلموا عليا وسلمت عليهم مقالوش كلمة.. أنما فيه ناس كانوا بيطاردهم التعصب الأعمي.. وتيجي تقولي أصل كان فيه أغنية فيها كلمة خارجة.. وأي ماتش ينتهي بالشكل ده الفريقان يسلموا على البعض المسألة كلها حظ".



علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، في الإمارات، قائلا: "شيء مخجل.. فيه كده غير مقبول ما حدث من اللاعبين".