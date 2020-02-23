Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. محمد رمضان يقدم عرضا جديدا للطيار الموقوف لحل الأزمة في لقائه مع الإبراشي

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

علق الفنان محمد رمضان، على أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف بسببه، حيث قدم عرضًا جديدًا يساهم في حل الأزمة الحالية.

وأضاف رمضان، في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن أن يتكفل بدفع المرتب الخاص بالطيار الموقوف، بشكل مؤقت شهريًا حتى يتم الحكم في هذه القضية.

وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا عندما نشر بعض الكلمات التي سخر من خلالها من أزمة الطيار، وهذا ما تسبب في انتفاضه عبر الفيسبوك من قبل بعض الأشخاص الذين دعوا لحملات لمقاطعته
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان: بعض المقاطعين مستعدين يبيعوا أمهم بـ 9 آلاف جنية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 3 ساعات

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعة و 18 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ حوالي 3 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status