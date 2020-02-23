عاجل.. محمد رمضان يقدم عرضا جديدا للطيار الموقوف لحل الأزمة في لقائه مع الإبراشي





علق الفنان محمد رمضان، على أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف بسببه، حيث قدم عرضًا جديدًا يساهم في حل الأزمة الحالية.





وأضاف رمضان، في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن أن يتكفل بدفع المرتب الخاص بالطيار الموقوف، بشكل مؤقت شهريًا حتى يتم الحكم في هذه القضية.





وكان محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا عندما نشر بعض الكلمات التي سخر من خلالها من أزمة الطيار، وهذا ما تسبب في انتفاضه عبر الفيسبوك من قبل بعض الأشخاص الذين دعوا لحملات لمقاطعته