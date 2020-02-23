قرار عاجل من الزمالك بشأن الانسحاب من الدوري

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن قراره بالانسحاب من بطولة الدوري على خلفية عقوبات لجنة الانضباط.

وقررت لجنة الانضباط ايقاف مرتضى ٣ مباريات

وقال مرتضى منصور: "الزمالك لم يكمل مسابقة الدوري لحين رحيل اللجنة المؤقتة المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، وهناك اجتماع طارىء لمجلس الإدارة غدا".

وقررت اللجنة إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.