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تفاصيل جديدة في فيديو السيدة المنسة الباكية

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:44 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كساب أحمد
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عقب الدكتور علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، على فيديو السيدة المسنة التي بكت من أجل دخولها الحمام، قائلًا:" وحدة رصد التواصل الاجتماعي بالوزارة عندما علمت بهذه الواقعة، تحركت على الفرر، وتمكنت من الوصول إلى هذه السيدة الساعة الـ12 مساءً بالأمس".

وتابعت معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هذه السيدة المسنة ليس في دور رعاية، ولكنها تعيش في أسرة طبيعية مع زوجها المسن، والممرضة الرفيقة لهم في المنزل هي من قامت بهذه الواقعة منذ 4 شهور، وقامت بنشر هذا الفيديو لأنها كانت تريد أن تضغط على الأسرة، من أجل العودة مرة أخرى للعمل.

ولفت إلى أن زوج السيدة قام بتحرير محضر للممرضة، وتواصلت الوزارة مع السيدة المسنة، وتم عرض كافة أوجه المساعدات سواء كان توفير رفيق أو دور رعاية.

وأشار إلى أن أولاد هذه السيدة المسنة يعملون في الخارج، وبعد رؤيتهم لهذا الفيديو، لديهم رغبة للعودة مرة أخرى لمصر، بسبب تأثرهم نفسيًا.
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