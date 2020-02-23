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محمد رمضان عن خلافه مع صاحب مطعم شهير: لم أهدده وما حدث مجرد معاينة لمكان تصوير الكليب الجديد

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:59 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أكد الفنان محمد رمضان، خلال تعليقه على أزمته مع صاحب مطعم شهير، بأن لم يهديد الأخير بعد اعتراضه على تواجده في المطعم كما صرح.

وأضاف خلال لقاء له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد برنامجه الجديد، أن تواجده هناك كان مجرد معاينة لأماكن تصوير كليبه الجديد.

يذكر أن صاحب المطعم الشهير نشر فيديو عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقال إنه تفاجأ بدخول محمد رمضان ومعه مجموعة كبيرة من الكاميرات، وعندما طلب منه الاستئذان تفاجئ برد المنتج: "بلاش علشان متزعلش".

وأكد أنه من حقه أن يقاضي محمد رمضان، لأنه استغل براند المطعم دون الحصول على إذن منه، وذلك ليس قانونيا.

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