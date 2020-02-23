Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:57 ص
Advertisements
طارق حامد
طارق حامد
رامي بشاي
Advertisements


وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق رسالة خاصة لطارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.



وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" أكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد.. رجل محترم ولاعب كبير ".



وقد نجح طارق حامد في قيادة الزمالك للفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الاهلي.





ويبدأ غدا الأحد فريق الزمالك استعدادته لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدو كهربا و طارق حامد كهربا طارق حامد وكهربا طارق حامد ميديا طارق حامد اليوم طارق حامد الزمالك طارق حامد رسالة ميدو لطارق حامد رسالة طارق حامد خناقة طارق حامد وكهربا حامد تصريحات طارق حامد السوبر المصرى الزمالك اليوم الزمالك الدوري المصري الاهلي اخبار الزمالك اليوم اخبار الزمالك

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعة و 16 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ أقل من ساعتين

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد رمضان: بعض المقاطعين مستعدين يبيعوا أمهم بـ 9 آلاف جنية

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد التتويج بالسوبر.. تعرف على الأفضل والأسوأ في الزمالك أمام الهلال

وائل جمعة يشيد بـ" طارق حامد " ودوره مع منتخب مصر

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020

بن شرقي: السوبر فاتحة خير للبطولات القادمة

أهم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14 فبرابر.. سوبر زمالك

أمير مرتضى: لاعبو الزمالك يمتلكون الخبرات للفصل بين الترجي والأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status