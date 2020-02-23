ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد





وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق رسالة خاصة لطارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.







وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" أكتر لاعب بفتخر اني دربته هو طارق حامد.. رجل محترم ولاعب كبير ".







وقد نجح طارق حامد في قيادة الزمالك للفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المصري على حساب الاهلي.











ويبدأ غدا الأحد فريق الزمالك استعدادته لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.



