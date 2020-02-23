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متحدث الكهرباء يكشف عن طريقة سرقة التيار من العدادات الذكية

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:55 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة الكهرباء من العداد الذكي، تحدث من خلال بعض برامج "الهكر"، ولذلك تتابع وزارة الكهرباء العدادات، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن وزارة الكهرباء تمتلك آلية رصد أي تلاعب في سرقة الكهرباء في أي منطقة، وعندما ترصد وجود استهلاك للتيار الكهربائي في منطقة ما أكثر من القراءة، وتقوم بإعداد حملات للتفتيش والكشف عن هذه السرقات.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن التجاوز والتلاعب لسرقة التيار الكهرباء أمرًا موجودًا في العالم، لافتًا إلى أن القانون جرم الحصول على تيار كهربائي بصورة غير شرعية أو مخالفة التعاقد.
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وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهرباء

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