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زيدان: الخسارة أمام ليفانتي أمر محبط والفحوصات ستحدد إصابة هازارد

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:41 ص
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علي نبوي
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عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن حزنه الشديد عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام مصيفه ليفانتي بالجولة الخامسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" وفقدانه لصدارة الترتيب.

 

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"إنه أمر محبط للغاية، لقد خسرنا 5 نقاط في ظرف أسبوع واحد".

 

وأضاف :"لقد أخقفنا في التسجيل، وهو أهم شيء في عالم كرة القدم، أصنا الكثير من الفرص".

 

وزاد :"الأسبوع المقبل سنلعب على كل شيء. سنحاول أن نكون في أفضل حال لمواجهة مبارياتنا"

 

وعن إصابة هازارد قال :"سنقوم بإجراء المزيد من الفحوصات غدا على موضع إصابة هازارد، وسنرى النتائج".

 

وواصل :"ينتابني شعور سيء، لا يبدو أنه بخير، لقد تعرض للإصابة في نفس موضع إصابته القديمة".

 

وأشار :"لقد انقلب الحال من طلب الفوز إلى محاولة التعادل، وصلوا لمرمانا مرة واحدة وسجلوا هدفهم".

 

وأتم حديثه :"نشعر بضيق وحنق شديدين، لكن علينا الاستعداد لأن لدينا مباراة مهمة جدا بعد 4 أيام".

 

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