عمرو موسى تعليقًا على ملف سد النهضة: "يستحيل اللعب بنا"

قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إنه يفضل أن يُترك ملف سد النهضة للحكومة تتعامل به، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يكون هناك اقتراحًا أمريكيًا قائمًا على نتائج مفاوضات الدول الثلاث أواخر الشهر الجاري.



وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لابد أن نتفائل بمفاوضات سد النهضة، وننطلق إلى المفاوضات من التفاؤل، معقبا: "تعطيش 100 مليون أمر مش ممكن، وأثره يهز العالم كله".



وأضاف رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، "من يتحمل هذه المسئولية.. إحنا 100 مليون يستحيل اللعب بنا، لأن الثمن غالي جدا على العالم كله.. مصر مش لعبة".

