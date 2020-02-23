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عاجل... إجتماع طارئ لمجلس الأهلي عقب قرارات الجبلاية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:37 ص
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مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
علي نبوي
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قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة مجلس الإدارة لاجتماع طارئ غداً للرد على القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة السوبر المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملةً.

 

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لنهاية الموسم وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، بجانب إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبا الفريق الأحمر لمباراتين وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل لاعب على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري.

 

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