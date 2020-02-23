نائب وزير الصحة: عدد السكان يصل لـ240 مليون في 2050



وأوضح توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان: "الماء وناتج الأراضي الزراعية من المحاصيل لن يكفي بسبب الزيادة السكانية".



ولفت إلى أن الدولة لن تستطيع أن تكفي احتياجات المواطنين من الطاقة وخدمات التعليم والصحة بسبب معدلات الإنجاب، معلقًا: "هنلاحق أزاي".



قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن عدد سكان مصر سيصل في عام 2050 إلى 240 مليون نسمة إذا استمر المعدل الحالي للزيادة السكانية.وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن عدد سكان مصر سيصل في عام 2100 إلى 360 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسان الأولية لن تكفي سكان مصر.