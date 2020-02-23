Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أمطار متوسطة إلى غزيرة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:38 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 23 فبراير 2020، حيث يسود طقس باردًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هناك فرصًا لتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية تكون خفيفة لمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية تنشط على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 15

درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 22

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 22
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الاحد درجات الحرارة الطقس الأرصاد أخبار

أخبار تهمك

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعة الا ربع

اتحاد الكرة يقرر إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة وشبورة وغيوم.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس.. أمطار وشبورة مائية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء.. عاصفة وأمطار

رياح ترابية تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

نشاط للرياح مثير للأتربية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: "أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status