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عمرو موسى: الاستقرار أفضل ما في الوضع المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:34 ص
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عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إن الاستقرار هو أفضل ما في الوضع المصري، فضلا عن وجود حركة نشاط واضحة.

وشدد "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الأحكام حتى نشعر بالتقدم، مضيفا أنه لابد أن يشعر المواطن بالاطمئنان، حيث تقف الدولة وراء المواطن طالما معه حق.

وأضاف رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، أن النقاش العام عن مشاكل مصر مطلوب، معقبا: "بعض النقاش الحر مطلوب".
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الكلمات المفتاحية

مصر عمرو موسى عمرو أديب

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