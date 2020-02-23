محمد رمضان: لست مطرب مهرجانات.. وأحترم قرار هاني شاكر بمنعي من الغناء





علق محمد رمضان على الأزمة التي لحقت به مؤخرُا بسبب الغضب الجماهيري من ملابسه في الحفلات، وقال إنه يقدم نوعًا جديدًا من الفن موجود بالفعل في الغرب.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أنه يحترم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، بمنعه من الحصول تصريح بالغناء، وبالتالي فلم يقدم أي حفلات في مصر ولديه سلسلة حفلات في عدة دول عربية.





تابع رمضان، قائلًا بأنه ليس من ضمن مطربي المهرجانات وأنه يقدم أغاني مختلفة تمامًا عن ذلك.





وقد أعرب نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن استياءه من ملابس محمد رمضان في حفلاته، وبالرغم من أنه قد وعده بأن يلتزم بالقواعد ولكن فوجئ بأنه لم ينفذ هذا الوعد وظهر بقميص شفاف في إحدى حفلاته.







