"الصحة": 34 مركزا بالصعيد ينجب نصف مليون مولود كل عام

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن تعداد السكان تضاعف 5 مرات خلال الـ 70 عاما الماضية، بمعنى كل 70 عاما نزيد بمعدل تعداد سكان دولة، لافتا إلى أن زمن التضاعف في تعداد السكان بأى دولة يصل إلى 50 إلى 70 عاما ولكن في مصر يصل لـ35 عاما".



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيادة السكانية قضية شائكة وكارثية.



وتابع نائب وزير الصحة لشؤون السكان: "هناك 34 مركزا على مستوى الصعيد ينجب نصف مليون مولود جديد كل عام، موضحا: "22 مركزا في الدلتا به 170 ألف مولود كل عام".

