محمد رمضان للطيار المفصول: "أنا تحت أمره بما يرضى الله"

قال الفنان محمد رمضان، إنه فعل ما في وسعه، لكي يعيد الطيار المفصول مرة أخرى لعمله، ولكن أحد المسؤولين في سلطة الطيران رفض هذا الأمر وقال له: "أنت راجل خدمت في الجيش، ينفع حد ياخد بندقيتك ويتصور بيها".



ولفت "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أنه لديه فيديو لكابتن الطائرة المفصول لو نشره سيتعرض الطيار للحبس، معقبًا: "هتبقى قضية جنائية، بس أنا مش مؤذي عشان أنشره، أنا هوري القاضي هذا الفيديو، أنا أثق في القضاء المصري".



ولفت إلى أن هناك محاميًا كبيرًا لأحد كبار المطربين هو من يتولى قضية الطيار المفصول، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام، معقبًا:" "أنا تحت أمر أي شخص محتاج، وفلوسي تحت رجل بلده، ولكن لن أدفع جنيهًا واحدًا بدون وجه حق أو بلوي دراع، أنا تحت أمر الكابتن بما يرضى الله، لكن مش بلوي الذراع".

