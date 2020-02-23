Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان للطيار المفصول: "أنا تحت أمره بما يرضى الله"

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:59 ص
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
كساب أحمد
Advertisements
قال الفنان محمد رمضان، إنه فعل ما في وسعه، لكي يعيد الطيار المفصول مرة أخرى لعمله، ولكن أحد المسؤولين في سلطة الطيران رفض هذا الأمر وقال له: "أنت راجل خدمت في الجيش، ينفع حد ياخد بندقيتك ويتصور بيها".

ولفت "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أنه لديه فيديو لكابتن الطائرة المفصول لو نشره سيتعرض الطيار للحبس، معقبًا: "هتبقى قضية جنائية، بس أنا مش مؤذي عشان أنشره، أنا هوري القاضي هذا الفيديو، أنا أثق في القضاء المصري".

ولفت إلى أن هناك محاميًا كبيرًا لأحد كبار المطربين هو من يتولى قضية الطيار المفصول، وهذا يثير الكثير من علامات الاستفهام، معقبًا:" "أنا تحت أمر أي شخص محتاج، وفلوسي تحت رجل بلده، ولكن لن أدفع جنيهًا واحدًا بدون وجه حق أو بلوي دراع، أنا تحت أمر الكابتن بما يرضى الله، لكن مش بلوي الذراع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان ووائل الإبراشي محمد رمضان التاسعة

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ 38 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 7 ساعات

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يرد على اتهامات الطيار الموقوف عن عمله

الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي" (فيديو)

الطيار المفصول مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيوت ناس كتير"

وفاء عامر تتضامن مع الطيار المفصول.. وتطلب رفع العقوبة عنه

بسبب الطيار المفصول.. سما المصري تهاجم محمد رمضان

محمد رمضان والطيار الأكثر بحثا على جوجل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

04:09 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status