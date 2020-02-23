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عمرو موسى: "حضرت فرح تميم بن حمد.. وهو شاب ذكي"

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:24 ص
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عمرو موسى
عمرو موسى
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إنه التقى بالأمير تميم بن حمد عدة مرات، معقبا: "حضرت فرحه، وتحدثت معه كثيرًا قبل أن يكون أميرًا".

وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تميم بن حمد أمير قطر شاب ذكي، معقبا: "كل شباب الخليج أذكياء".

هذا وقد حل عمرو موسى ضيفا على الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه، وتحدث عن عدة ملفات محلية وإقليمية.
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الكلمات المفتاحية

عمرو موسى عمرو أديب تميم بن حمد أمير قطر

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