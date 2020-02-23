عاجل.. محمد رمضان: بعض المقاطعين مستعدين يبيعوا أمهم 9 آلاف جنية

قال الفنان محمد رمضان، معلقًا على أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف بسببه، وقال إنه تأثر نفسيًا بشكل كبير بعد هذه الأزمة التي لحقت به، واستاء من العقوبة التي حدثت للطيار وهي منعه عن العمل مدى الحياة.





وأضاف رمضان أنه مندهش ممن يهاجمونه ويقولون له أن يدفع للطيار ال 25 مليون جنية كتعويض وأن هذا المبلغ شئيًا بسيطًا بالنسبة لثروته، وقال إنه لم يدفع جنية واحد دون وجه حق، ووصف هؤلاء الذين يهاجمونه قائلًا: في ناس منهم مستعدين يبيعوا أمهم ب 9 آلاف جنية.



