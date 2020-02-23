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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-2-2020 بجميع البنوك

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:10 ص
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أسعار الدولار اليوم الأحد 23-2-2020
أسعار الدولار اليوم الأحد 23-2-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الدولار استقرار في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 23-2-2020 بجميع البنوك المصرية، بعدما فقدت العملة الخضراء نحو 12 قرشا في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من ارتفاع حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد.

 

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 23-2-2020:

سجلت  أسعار الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك المصرية اليوم الأحد 23-2-2020 ، نحو 15.51 جنيه للشراء و15.61 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وحقق 15.56 جنيه للشراء  و15.66 جنيه للبيع بالبنك الأهلى اليوناني المصري، وبلغ في مصرف أبو ظبي الأسلامي نحو 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع،  وسجل في بنوك الأهلى  وبنك مصر وبنك مصر إيران  15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

 

 


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