عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

أعلنت لجنة العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات التي سيتم توقيعها على لاعبو النادي الأهلي والزمالك بسبب مباراة السوبر المصري يوم الخميس الماضي.

وقد شهدت مباراة السوبر المصري بين نادي الزمالك والنادي الأهلي أحداث شغب كثيرة بين اللاعبين عقب انتهاء المباراة مباشرة وتتويج نادي الزمالك بالبطولة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجاي نجمي النادي الأهلي لمدة مباراتين متتاليتين وتغريمهم بمبلغ 50 ألف جنية لكل لاعب منهم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.