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محمد رمضان يصدم الطيار: "مش هدفع ليه 10 جنيه"

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:37 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
كساب أحمد
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قال الفنان محمد رمضان، إنه مستاء بسبب "قطع عيش" الطيار الذي فُصل عقب التصور معه في كابينة القيادة، ولكنه لم يكن أول شخصًا يلتقط الصور في كابينة الطائرة، ولكن بسبب أن الصورة مع محمد رمضان تم تصيد هذه الصورة، ما أدى لأزمة كبيرة جدًا، معقبا: "أنا استأت جدًا من منع الطيار من عمله مدى الحياة".

ولفت "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أنه لم يخطئ بسبب التقاط الصورة مع الطيار بدليل أن سلطة الطيران لم تعاقبه، ولكنها قامت بمعاقبة الطيار فقط، معقبًا: "المسؤول الأول في الطائرة هو الطيار، والركاب ينفذون الأوامر".

ولفت إلى أنه حصل على إذن الطيار قبل التصوير في الكابينة ولم يقتحمها، مضيفًا أن الطيار بعد فصله من عمله لم يقدم طعنًا في القرار لكي يعود إلى عمله، وذهب إلى مكتبه وطالبه بتعويض 9 مليون جنيه، وهدده بالتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي حال عدم دفع التعويض، معقبًا: "أنا مش هدفع 10 جنيه بدون وجه حق" .

وأشار إلى أنه لم يعد الطيار بعدم نشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "أقسم بالله ما وعدته"، لافتَا إلى أنه التقط صور مع ملوك ورؤساء دول، ولكنه قيل له أن هذه الصورة شخصية، ولذلك لم ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي محمد رمضان طيار محمد رمضان الطيار

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