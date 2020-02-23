بعد الخسارة.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد هزيمته من ليفانتي

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة مخيبة أمام مضيفه ليفانتي على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" معقل أصحاب الأرض في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





خسارة ريال مدريد ضد ليفانتي تمنح برشلونة صدارة الليجا

وجاء هدف خسارة ريال مدريد ضد ليفانتي عن طريق النجم الشاب خوسيه مواريس في الدقيقة 79 من عمر المواجهة لينتهي اللقاء بهزيمة الميرينجي وتوقف رصيده عن النقطة 53 في وصافة الليجا التي تصدرها برشلونة برصيد 55 نقطة عقب فوزه أمام ضيفه إيبار بخماسية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مانشستر سيتي

وفي سياق متصل تتجه أنظار عشاق ومحبي فريق ريال مدريد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستقبل الميرينجي فريق مانشيستر سيتي بطل البيرميرليج مساء الأربعاء المقبل الموافق 26-2-2020 ، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" وذلك في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية.



