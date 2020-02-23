Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الخسارة.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد هزيمته من ليفانتي

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:05 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
Advertisements
تلقى فريق ريال مدريد هزيمة مخيبة أمام مضيفه ليفانتي على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" معقل أصحاب الأرض في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

خسارة ريال مدريد ضد ليفانتي تمنح برشلونة صدارة الليجا
وجاء هدف خسارة ريال مدريد ضد ليفانتي عن طريق النجم الشاب خوسيه مواريس في الدقيقة 79 من عمر المواجهة لينتهي اللقاء بهزيمة الميرينجي وتوقف رصيده عن النقطة 53 في وصافة الليجا التي تصدرها برشلونة برصيد 55 نقطة عقب فوزه أمام ضيفه إيبار بخماسية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مانشستر سيتي
وفي سياق متصل تتجه أنظار عشاق ومحبي فريق ريال مدريد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستقبل الميرينجي فريق مانشيستر سيتي بطل البيرميرليج مساء الأربعاء المقبل الموافق 26-2-2020 ، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" وذلك في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ ساعة و 7 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ ساعتين و 40 دقيقة

اتحاد الكرة يقرر إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جولKOORA LIVE ماتش اليوم ريال مدريدNOW

ترتيب الدوري الإسباني اليوم السبت 1 / 2 / 2020 بعد فوز ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

أخبار ريال مدريد اليوم 21 فبراير: زيدان يستبعد 7 لاعبين.. حسم مصير سترلينج من الانضمام للريال.. نجم الملكي يجدد تعاقده.. الزجاجي على أعتاب الرحيل

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي اليوم السبت 22/2/2020 في الدوري الإسباني| بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إيبار

الآن Bein Live| مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر في الدوري الاسباني.. بأعلى جودة hd

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status