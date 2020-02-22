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اتحاد الكرة يوقف إمام عاشور لنهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

السبت 22/فبراير/2020 - 11:59 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات قوية بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم بملعب محمد بن زايد بالإمارات وانتهي بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

 

وشهد لقاء السوبر المصري بين الأهلى والزمالك إشتباكات بين اللاعبين ومناوشات بين عدد من اللاعبين مع الجماهير.

 

وقررت اللجنة إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الزمالك لنهاية الموسم بعدما ظهر اللاعب فى الفيديوهات التى تم عرضها على اللجنة وهو يعتدى على وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه.

 

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي وأحمد زاهر إداري الزمالك لنهاية الموسم أيضًا.

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