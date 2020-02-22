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محمد رمضان: مش هدفع جنية بدون وجه حق.. وعندي فيديو لو نشرته الطيار هيتحبس

السبت 22/فبراير/2020 - 11:58 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد.

وعلق محمد رمضان على أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف بسببه، وقال إنه حزن بشكل كبير بعدما علم بالعقوبة التي وقعت عليه.
وأضاف أنه مندهش مما فعله الطيار من تصريحات صادمة له عبر السوشيال ميديا، وكان من الطبيعي بعد فصله عن العمل تقديم طعن في الحكم ولكنه لم يفعل ذلك وطالبه بتعويض وهذا ماجعله ينفعل قائلًا "مش هدفع جنية بدون وجه حق".
وتابع رمضان أن لديه مقطع فيديو فضل ألا ينشره سوي في المحكمة، وهذا الفيديو إذا تم نشره سوف يتسبب في سجن الطيار.
وكان محمد رمضان قد أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا بعد أزمته مع الطيار، وهذا ما جعل رواد التواصل غاضبون من رمضان وقرروا مهاجمته من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية، وتدشين هاشتاج قاطعوا محمد رمضان.
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