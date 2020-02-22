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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام ليفانتي

السبت 22/فبراير/2020 - 11:58 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي خلاف
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تلقى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد خسارة مفاجأة أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد
لا جديد في ترتيب هدافي الدوري الإسباني حيث يتصدر البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الترتيب برصيد 18 هدف بعد رباعيته في مرمى إيبار خلال مواجهة الفريق مساء اليوم والتي انتهت بفوز البارسا بخماسية نظيفة.

 وإليكم ترتيب الهدافين:-

ليونيل ميسي، برشلونة، 18 هدفًا.
كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.
لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.
جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.
روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.
أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.
لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.
إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.
خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.
جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.
ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 9 أهداف
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الكلمات المفتاحية

ميسي ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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