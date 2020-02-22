برشلونة ضد إيبار 0/5 في الدوري الإسباني (ميسي سوبر هاتريك) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني الممتاز

برشلونة ضد إيبار | حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا على ضيفه إيبار بخماسية نظيفة، في ليلة تألق ليونيل ميسي الذي أحرز "سوبر هاتريك"، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب " كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.

اهداف مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعدما تلاعب بدفاع إيبار وسددها على يسار الحارس، وعاد ميسي لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل المنطقة، وعزز ميسي أيضًا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد خطأ دفاعي فادح ليهديها المدافع لميسي ليضعها في الشباك من لمسة واحدة، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إيبار بنتيجة 0/3 للبارسا.





وفي اشوط الثاني، أحرز ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 87 بمراوغة غير طبيعية لخط الدفاع وحارس المرمى، واختتم البرازيلي أرثر ميلو بخامس الأهداف في الدقيقة 89 بعد أسيست من الوافد الجديد مارتن برايثوايت، لينتهي اللقاء بين برشلونة ضد إيبار بنتيجة 0/5 للبارسا.





وبهذه النتيجة، يعتلي برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 في المركز السادس عشر.





وبدأ برشلونة مباراته أمام إيبار في الدوري بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جونيور فيربو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرينكي دي يونج - آرثور ميلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري:-



