Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة ضد إيبار 0/5 في الدوري الإسباني (ميسي سوبر هاتريك) | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 11:55 م
Advertisements
برشلونة ضد إيبار
برشلونة ضد إيبار
Advertisements

برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني الممتاز

برشلونة ضد إيبار | حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا على ضيفه إيبار بخماسية نظيفة، في ليلة تألق ليونيل ميسي الذي أحرز "سوبر هاتريك"، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 2020/2019.

اهداف مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري الإسباني
افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعدما تلاعب بدفاع إيبار وسددها على يسار الحارس، وعاد ميسي لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل المنطقة، وعزز ميسي أيضًا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد خطأ دفاعي فادح ليهديها المدافع لميسي ليضعها في الشباك من لمسة واحدة، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إيبار بنتيجة 0/3 للبارسا.

وفي اشوط الثاني، أحرز ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 87 بمراوغة غير طبيعية لخط الدفاع وحارس المرمى، واختتم البرازيلي أرثر ميلو بخامس الأهداف في الدقيقة 89 بعد أسيست من الوافد الجديد مارتن برايثوايت، لينتهي اللقاء بين برشلونة ضد إيبار بنتيجة 0/5 للبارسا.

وبهذه النتيجة، يعتلي برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 في المركز السادس عشر.

وبدأ برشلونة مباراته أمام إيبار في الدوري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جونيور فيربو.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فرينكي دي يونج - آرثور ميلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إيبار في الدوري:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي مباراة برشلونة وايبار في الدوري مباراة برشلونة وايبار اليوم في الدوري مباراة برشلونة وايبار مباراة برشلونة اليوم في الدوري مباراة برشلونة اليوم مارتن برايثوايت برشلونة ضد إيبار اهداف ميسي امام ايبار اهداف ميسي اليوم اهداف مباراة برشلونة وايبار في الدوري اهداف مباراة برشلونة وايبار اليوم الدوري الاسباني

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ ساعة و 14 دقيقة

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يقرر إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ ساعة

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعة الا ربع

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عقوبات قاسية على نجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ملخص كامل لمباراة خيتافي ضد برشلونة (2-0) في الدوري الإسباني (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم في الدوري الإسباني "الليجا" (فيديو)

ملخص مباراة برشلونه‎ ضد إيبار (3-0) في الدوري الإسباني (فيديو)

Eibar vs Barcelona | برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني (فيديو)

إيبار ضد برشلونة 3-0 | ملخص وأهداف مباراة "البرسا" في الدوري الإسباني (فيديو)

برشلونة ضد مايوركا 2/5 في الليجا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status