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بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:02 ص
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المنزل الذي وقعت به الجريمة
المنزل الذي وقعت به الجريمة
إيريني صفوت
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انسدل الستار على الواقعة التي حدثت في شهر نوفمبر الماضي، وكُتبت نهاية الجريمة التي تعتبر من أغرب الجرائم التي شاهدها أهالي شارع محمد عوض بمنطقة الهرم، حينما أحالت النيابة العامة، يوم السبت، "فرارجي" ويدعى "كمال" لمحكمة الجنايات، بعد اكتمال أدلة الثبوت ضده، حيث قام بقتل زوجتة وتدعى "إرادة" وهي نجلة عمه في ذات الوقت، بـ٤٠ طعنة بالسيف، لشكه في سلوكها.

النيابة تؤكد: قتلها بـ40 طعنة
وتسلمت النيابة العامة، بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تنفيذ ٤٠ طعنة متفرقة بجسد الزوجة، فيما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، والذي أثبت استخدام الزوج لآلة حادة "السيف" في قتلها.

وأكدت أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن الشاهدة الوحيدة على الجريمة هي نجلتهما، وهي طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، وكان والدها قد ترك المنزل لعدة أيام، وفي يوم الواقعة جاء للمنزل ودخل على أسرته بآلة حادة "سيف"، وحينها استغاثت الطفلة بالجيران لإنقاذ والدتها، واضطر الجيران لكسر باب غرفة النوم التي وقعت بها الجريمة، ليجدوا السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة للطعنات التي سددها لها، وبجانبها أداة الجريمة "السيف".

وكشف التحقيقات، أن هناك خلافات زوجية بينهما، أدت لترك الزوج لمنزله عدة أيام، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها.

بلاغ عاجل لشرطة الهرم
وتعود بداية الواقعة عندما تلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الرابع من عمرها وبها عدة طعنات نافذة بأنحاء جسدها.

الزوج هو المتهم الأول
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة لشكه في سلوك زوجته، حيث إنه تزوج من المجني عليها منذ 15 عامًا، ونشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة جعلته يترك المنزل لمدة 5 أيام، وحينما عاد ارتكب جريمته.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق ثم أحيل الزوج المتهم لمحكمة الجنايات بعد إثبات التهمة عليه.
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
بـ٤٠ طعنة.. القصة الكاملة لمقتل "إرادة"على يد زوجها الـ"فرارجي"
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الكلمات المفتاحية

قتل شرطة حوادث الهرم

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