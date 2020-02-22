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اتحاد الكرة يقرر إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه

السبت 22/فبراير/2020 - 11:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذي أقيم يوم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وإجتمعت اليوم لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة  تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

 

وقررت اللجنة إيقاف نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا حتى نهاية الموسم.

 

وجاءت القرارات بالكامل كالأتي :

 

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.


تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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