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ريال مدريد يمنح برشلونة صدارة الليجا في ليلة إصابة هازارد

السبت 22/فبراير/2020 - 11:51 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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سقط ريال مدريد، في فخ الهزيمة من فريق ليفانتي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفانتي وريال مدريد على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب خوسيه لويس موراليس في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبعد الهزيمة من ليفانتي بهدف نظيف، أعطى ريال مدريد نظيره برشلونة صدارة الدوري الإسباني، بعد فوز برشلونة على إيبار بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة تعرض إيدين هازارد نجم الملكي لإصابة قوية غادر على أثرها اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفانتي إلى النقطة 32 يحتل بها المركز العاشر، بينما يبقى ريال مدريد عند النقطة 53 يحتل بها المركز الثاني.
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