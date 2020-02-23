مركز مجدي يعقوب:4 مليارات جنيه تكلفة لإنشاء مستشفى أكتوبر

قال الدكتور مجدي إسحاق، نائب رئيس مجلس إدارة مجدي يعقوب، إن المستشفى الجديدة لعلاج مرضى القلب في أكتوبر، ستكون نموذجا مماثلًا لمركز أسوان الحالي، وستبنى على أحدث مستوى، لتقديم أفضل خدمة للمريض، وسيتم تدعيم هذه المستشفى بمركز للبحث العلمي لتحسين الخدمة باستمرار.



وتابع "إسحاق"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء السبت، أن المركز سيقوم بتدريب الكثير من الشباب في المركز خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "بدل ما يكون عندنا مجدي يعقوب واحد، هيبقى عندنا آلاف زي مجدي يعقوب".



ولفت إلى أن المستشفى ستقام على 8 آلاف متر مربع على 5 أدوار، و5 غرف عمليات على أحدث مستوى، و320 غرفة، وسيضم مركز أبحاث، وستكون تكلفة هذه المستشفى 4 مليارات جنيه، وما تم جمعه من تبرعات في دبي هي بداية الطريق، وإنشاء المستشفى سيأخذ 3 سنوات، وستقبل المرضى بإذن الله في مارس 2022.

