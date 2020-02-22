عاجل.. محمد رمضان: لم أخطئ وأنا مش أول ولا آخر واحد يتصور في كابينة الطائرة

حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد.



وعلق محمد رمضان على أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف بسببه، وقال إنه مستاء جدًا من العقوبة التي لحقت به.

وأضاف أنه لم يخطئ ولذلك لم يتم معاقبته هو بل تم معاقبة الطيار، وأنه ليس الوحيد الذي أخذ صورة مع الطيار في الكابينة بل هناك نجوم آخرين فعلوا ذلك ونشروا الفيديو عبر السوشيال ميديا، قائلًا: ولكن عشان الحكاية مع محمد رمضان تم التصيد لي.



وكان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن الطيار الموقوف بسببه طالبه بتعويض مبلغ قدره 9مليون جنية ونصف، الأمر الذي نفاه الأخير بشكل قاطع وقال إنه لم يطلب منه أي مبالغ مالية.



وتسبب ذلك، في رد ساخر من محمد رمضان، حيث نشر مقطع فيديو غريب وهو داخل غرفة عمليات وأرفقه بتعليق قائلًا: الدكتور اللي صورني أخد إيقاف مدى الحياة.

