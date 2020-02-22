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موعد مباراة ليفربول القادمة

السبت 22/فبراير/2020 - 11:49 م
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ليفربول
ليفربول
حسام مجدي
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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي وست هام يونايتد يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي وست هام يونايتد يوم الإثنين القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ف تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يوم الإثنين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي وست هام يونايتد يوم الإثنين القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD".

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها فريق الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها هو الاخر في بطولة الدوري.
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