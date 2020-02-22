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إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

السبت 22/فبراير/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق عقب الهزيمة من مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب فرض السرية على مران الأهلي حتى لقاء صن داونز والمقرر له يوم السبت المقبل، في دوري أبطال إفريقيا.

 

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن فايلر أكد لمسئولي الأهلي رغبته في فرض السرية على تدريبات النادي الأهلي بسبب حسام عاشور، لعدم تعرضه للهجوم من جماهير وأعضاء النادي الأهلي خلال التدريبات خاصة بعدما قام بعانقة شيكابالا عقب المباراة رغم المشاجرات بين اللاعبين عقب المباراة.

 

وأشار: " لاعبو الأهلي تعرضوا للانتقادات من جانب الجماهير في الفترة الأخيرة ليستقر فايلر على فرض السرية على التدريبات للحفاظ على تركيز اللاعبين في الفترة المقبلة نظرًا لأهميتها".

 

ويواجه الأهلي نظيره نادي الزمالك يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يواجه صن داونز يوم السبت على استاد القاهرة، وسط حضور 30 ألف مشجع، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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