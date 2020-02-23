Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ جديد ضد شيكابالا بسبب مباراة الأهلي

الأحد 23/فبراير/2020 - 08:30 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تقدم  المحامي فريد سالم الشريف اليوم السبت بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك بسبب أحداث مبارة السوبر المصري والأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات.

وواضح الشريف، فى البلاغ  الذى قيد قيد برقم 1076 لسنة 2020 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ 20 فبراير، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام المشكو فى حقه اللاعب محمود شيكابالا، بالقيام بأفعال مشينة وأفعال خادشة.

كانت مبارة السوبر المصري بين النادي الاهلي ونادي الزمالك انتهت لصالح نادي الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).
بلاغ جديد ضد شيكابالا بسبب مباراة الأهلي
بلاغ جديد ضد شيكابالا بسبب مباراة الأهلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي شيكابالا السوبر المصري الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 13 ساعة

إكرامي يهاجم كهربا بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إيقافه 8 مباريات.. تعرف على حجم العقوبات لمواقف مشابهة لـ"شيكابالا" في أوروبا

منذ ساعة و 22 دقيقة

راموس يهاجم التحكيم بعد الهزيمة من ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

منذ ساعة و 16 دقيقة

لهذا السبب .. فايلر متمسك بلعب مباراة القمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. هازارد يثير القلق في ريال مدريد بسبب إصابته

منذ حوالي 4 ساعات

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ جديد ضد شيكابالا بسبب مباراة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب إبراهيم حسن .. المحكمة الرياضية الدولية تغرم الإسماعيلي 20 مليون جنيه لصالح النجوم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ألفاظه الخادشة للحياء.. الإيقاف ينتظر دي سوزا

جماهير الأهلي تفتح النار على شيكابالا قبل القمة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

كيف جاء اللقاء الأول بين الخطيب ولاعبي الأهلي بعد السقوط في السوبر؟

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:58 ص

تعليق مثير من زيدان بعد الخسارة المفاجأة في الدوري الإسباني

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أمطار غزيرة

07:41 ص

المباريات التى يغيب عنها لاعبي الأهلي بعد الإيقاف من اتحاد الكرة

05:22 ص

أول رد من شيكابالا بعد عقوبة إيقافه 8 مباربات

01:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status