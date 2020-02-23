بلاغ جديد ضد شيكابالا بسبب مباراة الأهلي

تقدم المحامي فريد سالم الشريف اليوم السبت بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك بسبب أحداث مبارة السوبر المصري والأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات.



وواضح الشريف، فى البلاغ الذى قيد قيد برقم 1076 لسنة 2020 عرائض نائب عام، أنه بتاريخ 20 فبراير، وبمجرد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك فوجئ الملايين من المشجعين والمشاهدين على شاشات الفضائيات من رجال ونساء وأطفال بقيام المشكو فى حقه اللاعب محمود شيكابالا، بالقيام بأفعال مشينة وأفعال خادشة.



كانت مبارة السوبر المصري بين النادي الاهلي ونادي الزمالك انتهت لصالح نادي الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).