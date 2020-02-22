أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

شهد نادي الزمالك اليوم السبت 22 فبراير العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تصريحات مثيرة من مرتضى منصور واتخاذ قرار بالانسحاب من الدوري وصدمة جديدة من الأهلي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





مرتضى منصور يجيب على حقيقة تعاقد الزمالك مع صالح جمعة

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف رئيس الزمالك عن موقفه بشأن التعاقد مع صالح جمعة "مش عجبني تصرفات صالح جمعة، هناك فرق كبير بينه وبين عبدالله جمعة".





إداري الزمالك يكشف سبب طرد كهربا في مباراة السوبر

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن سبب طرد محمود كهربا لاعب الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في السوبر المصري.

وقال حمادة أنور في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "حكم المباراة طرد كهربا صانع لعب الأهلي بعد مشاهدته وهو يضرب عبد الله جمعة ظهير الأبيض".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





مرتضى منصور يقدم اقتراحا جديدا بشأن مباراة القمة

قدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مقترح للاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مباراة القمة المقرر لها الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، "لا مشكلة في تأجيل اللقاء إلى ما بعد مواجهتي الإياب في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا".

وأضاف "لا مشكلة لدي في خوض اللقاء بعد العودة من تونس بساعة واحدة فقط".





مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك حال إيقافه عن حضور المباريات. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إنه حال صدور أي قرار بمنعه من حضور المباريات، فأنه لن يستكمل بطولة الدوري.









الأهلي يصدم الزمالك بشان مباراة القمة

ينوي نادي الأهلي تقديم شكوى ضد نجوم الزمالك الذين اشتبكوا مع جماهير القلعة الحمراء بالألفاظ عقب مباراة السوبر المصري في الإمارات التي انتهت بفوز الأبيض 4-3 بركلات الترجيح.

وتتضمن شكوى الأهلي ضد الزمالك اللاعبين عبد الله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا ممن قاموا باستفزاز جماهير القلعة الحمراء في الإمارات.





أخبار نادي الزمالك اليوم





مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة يوم 24

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه من خوض مباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وأكد مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد أن لاعبيه تعرضوا لضغط كبير في الفترة الماضية وسبق وتم تأجيل الكثير من المباريات للأهلي فلماذا لا يتم تأجيل تلك المواجهة





حسام عاشور يبرر حضن شيكابالا له

كشف حسام عاشور قائد الأهلي عن سر حضن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك رغم خسارة السوبر المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي.

ورد عاشور عن سر احتضان شيكابالا قائلًا: "والله فعلا مشوفتش هو عمل أيه فى الملعب".





أول قرار من مدرب الزمالك عقب اخباره بتأجيل القمة

حصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تأكيدات من إدارة ناديه بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري.

وقرر كارتيرون إلغاء مران الفريق الذي كان مقرر له غدًا السبت على ملعب النادي بميت عقبة على أن يستأنفوا المران يوم الأحد المقبل.





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الإثنين القادم 24 فبراير ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.