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إيران.. مواجهات بين محتجين والشرطة بسبب فيروس "كورونا"

السبت 22/فبراير/2020 - 11:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وقعت مواجهات بين محتجين والشرطة في مدينة طالش بإيران، مساء اليوم السبت، وذلك بسبب عدم وجود إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا الذي بدأ يتفشى في الأراضي الإيرانية، حسبما أفادت مصادر "العربية".

هذا ووقعت المواجهات بين المحتجين والشرطة أمام مستشفى "نوراني" في طالش.

وأعلنت إيران، في وقت سابق من اليوم، وفاة شخص من بين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 5 وعدد الإصابات إلى 28.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور: إننا "لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19، وللأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي".

ولم يحدد المتحدث مكان الوفاة، إلا أنه أوضح أن ثمانية من بين المصابين بالفيروس يعالجون في مستشفى بمدينة قم على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران ومصابين آخرين في العاصمة.

ويذكر أن إيران كانت، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن "أول حالتي وفاة جراء الفيروس وهما إيرانيان مسنان، سُجلتا في قم"، وهاتان هما أول حالتي وفاة جراء المرض في الشرق الأوسط.

ومع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد، قررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين وسط البلاد، وقررت ايقاف اقامة مباريات كرة القدم لمنع تفشي كورونا، وسيبدأ الإغلاق الأحد ويستمر ليومين في قم، ولمدة أسبوع في أراك، حسب ما أعلن التلفزيون الإيراني.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الشرطة الإيرانية الشرطة إيران

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