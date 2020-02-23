جماعة "إيمان ونور" تحتفل بعيد تأسيسها

احتفلت جماعة "إيمان ونور"، السبت، بكنيسة سيدة الرحمة بالناصرية بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالذكري الرابعة لتأسيس الاجتماع.



جاء ذلك بحضور الأنبا كيرلس وليم، مطران الإيبارشية، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للكاثوليك، حيث كان في استقبالهم الآباء الكهنة بالكنيسة والشمامسة والشعب.



وبدأ الحفل بالقداس الإلهي، ثم تم عرض فيديو تضمن حصاد العام، وتخللها فقرة ترانيم للإخوة، ويليها عرض مسرحى لفريق الكنيسة بعنوان "أنا مختلف".