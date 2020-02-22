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وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل .. لهذا السبب

السبت 22/فبراير/2020 - 11:37 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر الإعلامي وائل الابراشي تريند "جوجل"، وأصبح حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد إعلانه استضافة الفنان محمد رمضان.

ويعد هذا أول ظهور لمحمد رمضان بعد أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف، التي تسببت في إثارة الجدل والغضب من قبل الجمهور تجاه محمد رمضان.

جدير بالذكر أن برنامج العاشرة مساء أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي على شاشة التليفزيون المصري، ضمن خطة تطوير ماسبيرو ويستضيف الإعلامي وائل الابراشي الفنان محمد رمضان للحديث معه حول القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، أزمته مع الطيار الموقوف، مسلسله الجديد "البرنس".
وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل .. لهذا السبب
وائل الابراشي يتصدر تريند جوجل .. لهذا السبب
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