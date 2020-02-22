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عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

السبت 22/فبراير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذي أقيم يوم الخميس الماضي على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وإجتمعت اليوم لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لمناقشة  تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

 

وجائت القرارات كالأتي :

 

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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