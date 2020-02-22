Advertisements
Advertisements
Advertisements

العمل تعقد ورشة بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية"

السبت 22/فبراير/2020 - 11:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بعقد ورشة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية" وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور كل من سعادة وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي لكرة القدم نزيه النصر.


وافتتحت الورشة بكلمة ألقاها النصر، رحب فيها بالحضور وأعرب فيها عن سعادته بعقد هذه الورشة التي تدل على مدى تأثيرها على نطاق الفرد أو المجتمع.


وسلّط الزبن الضوء في كلمته خلال الورشة على دور الوزارة ووكالة التنمية في تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة، وتكثيف جهود الوزارة في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال عقد الاتفاقيات والبرامج مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.


وتضمنت الورشة عدة محاور منها دور المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية، ونظام التطوع وأهمية مشاركةالأندية، وكيفية تأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية للأندية الرياضية، كما تخللها العديد من المناقشات وطرح المقترحات والحلول.


يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسست إدارة عامة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في هذا المجال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة العمل ورشة الوالح المملكة المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

"جزار بطاقات ملونة".. من هو الليتواني "ماسيكا" حكم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

هل يتعاقد الزمالك مع صالح جمعة؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ 11 دقائق

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس أبو ظبي الرياضي يكشف حقيقة رفض إقامة السوبر المصري في الإمارات

منذ ساعة الا ربع

مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من قمة 24 فبراير

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 5 ساعات

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم السبت 22 فبراير: صفقة جديدة في البرسا.. أزمة كبرى تضرب بارتوميو.. تصريحات قوية من ميسي عن عودة نيمار

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل ـــ السعودية | ورشة لمناقشة تحفيز القطاع الخاص للتوطين

أمير الرياض يرعى الملتقى الأول لمراكز ضيافة الأطفال بحضور وزير العمل

مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والعمل والتنمية الاجتماعية"

"العمل" تطلق 5 مبادرات لتعزيز مستهدفات المسؤولية المجتمعية في رؤية 2030

"السعودي الفرنسي" يطلق ورشة عمل حول "ثقافة الادخار" بوزارة العمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

07:48 م

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

11:13 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

10:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status