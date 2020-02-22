العمل تعقد ورشة بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية"

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، بعقد ورشة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية" وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور كل من سعادة وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي لكرة القدم نزيه النصر.





وافتتحت الورشة بكلمة ألقاها النصر، رحب فيها بالحضور وأعرب فيها عن سعادته بعقد هذه الورشة التي تدل على مدى تأثيرها على نطاق الفرد أو المجتمع.





وسلّط الزبن الضوء في كلمته خلال الورشة على دور الوزارة ووكالة التنمية في تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة، وتكثيف جهود الوزارة في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال عقد الاتفاقيات والبرامج مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.





وتضمنت الورشة عدة محاور منها دور المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية، ونظام التطوع وأهمية مشاركةالأندية، وكيفية تأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية للأندية الرياضية، كما تخللها العديد من المناقشات وطرح المقترحات والحلول.





يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أسست إدارة عامة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية لتنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في هذا المجال.