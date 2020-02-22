عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك حال إيقافه عن حضور المباريات.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت، إنه حال صدور أي قرار بمنعه من حضور المباريات، فأنه لن يستكمل بطولة الدوري.





وتواجد مرتضى منصور مع الإعلامي أحمد موسى للحديث عن كواليس مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي انتهت بتتويج الأخير باللقب، وشهدت أحداث شغب وعنف بين لاعبي القطبين.

ويستعد الزمالك لخوض قمة جديدة أمام الأهلي ولكن هذه المرة في بطولة الدوري العام الممتاز والمقرر إقامتها يوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي.