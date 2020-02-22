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زاهي حواس يكشف ظواهر تؤكد إبداع المصري القديم في علم الفلك

السبت 22/فبراير/2020 - 11:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية ووزير الأثار الأسبق عن سر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، مشيرًا إلى أنها ظاهرة فلكية عظيم جدًا.

وقال "حواس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن " المذاع عبر فضائية"الحدث اليوم"، مساء السبت إن هذه الظاهرة توضح أبداع المصري القديم في علم الفلك خاصة أن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد ابو سمبل.بانتظام مرتين في العام يومي 22 فبراير، و22 أكتوبر.


وأضاف أن هناك ظاهرة أقوى يومي 21 و22 مارس، ويومي 21 و22 سبتمبر، موضحا أن الظاهرة هي غروب الشمس على كتف أبوالهول الأيمن في تلك الأوقات.

ولفت عالم الأثار المصرية إلى أن هناك ظاهرة أخرى يوم 21 يونيو، وهي غروب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع، متابعا: "هذه الظاهرة الفلكية ليس لها مثيل في العالم كله".

وناشد وزير الأثار الأسبق، وزارة السياحة بضرورة إقامة احتفاليات كبرى بهذه الظواهر لجذب السائحين.
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