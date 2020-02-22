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اليمن تطالب الأمم المتحدة بالضغط على "الحوثيين" لوقف الاعتقالات

السبت 22/فبراير/2020 - 11:09 م
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وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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طلب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء اليوم السبت، من المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتين غريفيث، بالضغط على جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، لإيقاف حملة الاعتقالات ضد المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شنت الميليشيات الحوثية حملة اعتقالات، في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد".

وتابع: "تثبت مليشيا الحوثي، التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية، تحت مبررات ومزاعم واهية، عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى، التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير آبهة، بحياة اليمنيين، وإن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف هذه المليشيا".

وأضاف: "نطالب المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على الحوثيين لوقف كل الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة".

ومنذ شهر مارس عام 2015م، ينفذ تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية بمشاركة قوات الحكومة اليمنية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد جماعة "الحوثيين".

واجتمعت أطراف النزاع في اليمن في شهر ديسمبر عام 2018م، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. 

وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

اليمن الحوثيين الاعتقالات الأمم المتحدة

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