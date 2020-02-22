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عمرو موسى يخرج عن صمته: أردوغان عطل طائرتي لهذا السبب

السبت 22/فبراير/2020 - 11:11 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عمرو موسى، رئيس هيئة حكماء أفريقيا ووزير الخارجية الأسبق، إن تركيا أخطر كثيرا من إيران، والتواجد التركي يجب دراسته، حيث أن تركيا تعمل بين القوتين روسيا وأمريكا بذكاء شديد.

وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه لولا صلة تركيا بالاتحاد الأوروبي ما كانت استطاعت تحقيق هذه القفزة، والنهضة، منوها بأنه غير راضي عن سياسات أردوغان، وقال له شخصيا هذا.

وأضاف، "أردوغان قالي عايز أسمع منك، ولما جه ميعاد طيارتي، وقولتله لازم أمشي عشان ميعاد الطيارة.. عطل الطيارة حتى ينتهي من الكلام معي"، منوها بأن هذا الكلام كان منذ 5 سنوات.
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الكلمات المفتاحية

هستيريا أردوغان عمرو موسى أردوغان

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